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中職／陳重廷雙響砲屠龍 比下曾陶鎔兩分砲

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
統一獅陳重廷（左二）。 報系資料照
統一獅陳重廷（左二）。 報系資料照

中職二軍例行賽今天在高雄澄清湖球場進行統一獅、味全龍隊之戰，獅隊三壘手陳重廷大爆發，五次打數揮出三支安打，締造雙響砲紀錄，獅隊二局上攻下六分奠定勝基，終場9：7獲勝。

陳重廷三支安打都是長打，包括二局上二壘打，五、七局上轟出陽春砲，單場一共十個壘打數，攻下兩分打點，這兩轟的苦主是劉宇鈞、廖文揚。

獅隊面對龍隊先發投手蔡明憲，二局上陳重廷二壘打點燃攻勢，這半局一共打了十人次，林祐樂、吳國豪、邱智呈、黃恩賜、鄭鎧文、林勝傑接力安打，這七安包括兩支二壘打、兩支三壘打，一口氣攻下六分，立於不敗之地。

龍隊全場動用八名投手，蔡明憲只投1.2局，被揮出八支安打、失六分，吞下二軍首敗。

獅隊全場揮出14支安打，比龍隊多兩支，陳重廷、林祐樂、邱智呈各有三安，黃恩賜兩支安打都是三壘打，攻下兩分打點。

獅隊六名投手應戰，吳承諭先發五局，被揮出六支安打、失兩分（五局下曾陶鎔兩分砲），奪下二軍首勝。

二軍例行賽打完前兩周賽事，中信兄弟隊6勝1和遙遙領先，樂天桃猿隊3勝2和1敗居次，接著是獅隊3勝4敗、龍隊2勝4敗、富邦悍將隊1和5敗。

陳重廷 黃恩賜

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