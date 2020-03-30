日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

阪神虎隊藤浪晋太郎上週成為日職感染新冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診案例第一人，為日本職棒目標的4月24日開幕投下重大變數。

雖然消息曝光後引起震撼，不過以日本目前的疫情發展狀況，加上「喜劇天王」志村健確診感染，運動選手或是職棒選手之中出現確診者都不會令人意外。藤浪晉太郎在感染路徑不明的情況下背負「日職選手確診第一人」，對他來說的確是相當殘酷。

看看NBA確診第一人的爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的例子。戈貝爾在確診染疫前兩天於記者會刻意摸遍記者麥克風的舉動，以及之前在更衣室也完全無視新冠狀病毒風險去碰觸其他球員物品，引發各界撻伐。後來戈貝爾針對這些風波公開致歉，但已形象大傷。

爵士球星戈貝爾(右)和米契爾(右)成為前兩位得到新冠肺炎的NBA球員，第一名的戈貝爾確診前對於病毒不屑一顧的態度引發各界撻伐，他也出現失去嗅覺的症狀。 2019 Panini球員卡

反觀藤浪晉太郎，即使不幸成為NPB的第一個案例，在這次的事件中，阪神球團在管理上的疏失，以及藤浪在內參加餐會的選手們在疫情延燒下仍外出聚餐的危機意識低落都值得檢討。藤浪還有可能承擔導致例行賽無法順利開打的「元凶」，他卻意外獲得不少正面肯定的聲音，呈現極大落差。

對於其他日職球團來說，在陣中選手之間人人自危的情況下有「藤浪等級」的人率先跳出來，一旦自己覺得狀況不妙會避免逃避接受檢查，應該是藤浪晉太郎此次行動最大的貢獻。阪神球團社長揚塩健治透露：「藤浪認為務必把名字公布，還有症狀也要一併說明，畢竟這是一般人會忽略的狀況，他希望藉由自己的例子來喚起大家注意。」藤浪晉太郎在數日前因失去嗅覺內心充滿不安，為了保險起見，兩度跑醫院看醫生，並接受建議接受檢測，讓他的勇氣獲得正面評價。

達比修有也在推特上留言肯定藤浪選手只因為有了嗅覺異狀就跳出來：「這是情報收集，也是對自己身體敏感的證據。因為如此，相關人的感染風險應該也能夠被抑制住！」前中職兄弟象隊的日本投手小林亮寬也在推特上為藤浪發聲：「還有其他被感染的選手...比起一般人自我管理更加徹底的職棒球員也會染病，真的是誰都有可能受到感染！」

達比修有對藤浪積極通報球隊的作法深表讚賞，認為他平常就非常注意健康，而這也有助於其他染病的人提早發現。 美聯社

另一方面，成為確診新冠狀肺炎第一名日職選手，也不禁令人感嘆：「老天請別再捉弄藤浪吧！」

高校時期的藤浪晉太郎代表大阪桐蔭高校完成春夏甲子園連霸，是名氣響亮的超大物明星投手。進入職棒之後他從新人球季起前3年都拿下兩位數勝投，2015年更是拿下生涯最佳的14勝，並且單季飆出221次奪三振，獲得中央聯盟奪三振王。但2016年起藤浪的表現每況愈下，2016年還發生被當時監督金本知憲「懲罰投球」161球的事件，信心盡失。最近幾年他連年遭到減薪，去年甚至是職棒生涯首度0勝坐收。近幾年來，每年都有專家評估藤浪晉太郎的復活是阪神爭冠的必要條件，但一路走來總是跌跌撞撞，偶爾出現起色卻還是不見過去那個少年強投的身影，伴隨在他身上的總是投球失憶症的陰影。

去年阪神更換新監督矢野燿大，藤浪一勝難求，陷入最大低潮。靠著矢野監督的人脈關係，阪神從秋訓開始來了重量級的客座教練山本昌。雖然山本昌沒有職棒球隊教練的資歷，不過生涯219勝的實績，更重要的是他投到50歲還在現役活躍的精神與態度，以及自我保養管理的方式有許多值得年輕投手學習。矢野監督找山本昌來指導全隊年輕投手，最大的「標的」還是希望借重他讓藤浪晉太郎復活。

從秋訓到春訓、熱身賽的實戰比賽，藤浪晉太郎的表現有好轉跡象，尤其最苦惱的控球失準問題獲得改善，被期待能逐漸走出低迷。值此時刻感染新冠狀病毒肺炎，無疑是一大打擊。過去幾年，藤浪投球總在身體以及心理層面上處於掙扎。原本的控球失準就已經夠他苦惱，在球場上必須忍受球迷的噓聲，還因為控球被視為「具有高風險的觸身球大王」。現在又加一個看不見的敵人「COVID-19」，處境令人同情。

然而或許危機就是轉機，原本背負「確診感染第一人」的不名譽壓力，經過這次的感染，看得出藤浪晉太郎儘管這幾年成績未見起色，投球的心理層面問題也一再受到質疑，不過展現出來認真面對問題的態度及勇氣，或許也會讓許多原本已經不看好他的人，再次看到他重新復活的生機。

一關又一關的難題考驗著藤浪晉太郎，期望當疫情過去，當職棒季節回來的那一天，能看到他走上投手丘重現少年強投的風采，為坎坷波折的2020年球季寫下動人的一頁。