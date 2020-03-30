中職／避免成防疫破口 開季應全面閉門試合

上週包括強投藤浪晉太郎在內的3名阪神虎球員，確診感染新冠肺炎，消息一出震撼球界，也為日本職棒能否在4月24日如期開幕埋下變數。

藤浪染疫看似與台灣球界無關，實則不然，因為日前中職會長吳志揚已表明，只要有中職教練、球員或工作人員確診即停賽；也就是說，如果藤浪染疫的情形發生在中職，就是全面停賽，沒有第二句話。

嚴格來說，日本疫情在全球並非重災區，卻侵襲日職，連阪神球星藤浪都中鏢，而且是在不知道為何如此的情況下感染，初期他除了味覺、嗅覺異常，完全沒有發燒、咳嗽和倦怠感等症狀，這就令外界擔憂了。

中職已決定4月11日開打，應該不會再延期，而且是關起門來打，可是，單場最多開放150名購買計票球迷進場觀戰，啦啦隊女孩照樣可以熱舞，只是不能叫出聲，這兩點就值得商榷了。

從韓國職棒的防疫措失來看，球場消毒工作相當吃力，而且可能還會留下不少死角，即使只放少部份球迷進場，還是有不小的風險。 美聯社

要知道，如果開放季票球迷進場，即使中職做好完善防疫措施，也量了額溫，但有可能就像藤浪這樣，沒發燒但確診的例子，屆時如何防範？若為了加減賺一點，彌補關門打的收益損失，卻因此成為防疫破口，後續國家所需投入的社會成本恐難估計。

新冠肺炎衝擊，全球職業運動都受影響，中職絕對不是最慘的職業聯盟。現在最貼近現實的作法是，4月11日如期開打，但完全不開放球迷進場「閉門試合」，連計票球迷也謝謝再連絡，啦啦隊女孩就省了吧，非常時期有非常作法，而且不是一整季都這樣，等疫情趨緩再放寬不遲，且戰且走。

如此一來，至少比賽打了，轉播權利金就入袋為安，有比賽、有轉播，代表多數廣告都能露出，贊助商也有曝光的機會，球團又有這兩方面收入，其實不無小補，總比全面停賽要好吧。

今年中職要讓賽持續走下去，就必須將染疫的所有可能性降到最低，如果開放季票球迷進場，加上啦啦隊女孩，只要其中一場比賽的一個人因此感染新冠肺炎，中職將成為全球疫情新聞的焦點，啦啦隊女孩也算廣義的球團工作人員，到時候就可能停賽了，兩相權衡，不可不慎。

各球團啦啦隊成員除了在球場加油之外，平常還要練舞與參加各項活動，群眾接觸層面很高。 聯合報系資料照片

目前地方政府的態度是，桃園市府希望中職開季再往後延，而且認為只讓少數球迷進場看球的做法不恰當，新北市府的防疫措施也相當嚴格，台中、台南市府尚未表態，但絕對是防疫從嚴，不見得支持中職開放少數球迷看球。

別忘了，一場中職比賽餐與人員非常多，包括教練、球員、防護員、翻譯、管理、宣推、媒體記者、裁判、紀錄、播報、場務、賽務部主官、球僮、工讀生，夯不啷噹也有百餘人，要在球場許多密閉空間相處，其實已經暗藏風險了。

這就更別提還得加上季票球迷和啦啦隊女孩，這點中央和地方政府恐怕不會輕易放行，理想的作法是中職主動取消，可別因小失大，走上停賽一途就不妙了，若停賽，轉播權利金、廣告、贊助商的錢恐怕都收不到了。

閉門比賽至少還能有轉播權利金和贊助收入，總是要比萬一發生疫情傳播而停賽要好得太多。 聯合報系資料照片

沒錯，目前台灣疫情不算嚴重，我國防疫措施也廣受各國好評，但千萬不要掉以輕心。中職如期開打沒有太大問題，應該避免成為防疫破口，比賽平平安安打完就好，不要再考量微小利益而因小失大，必須做好最壞打算才是。