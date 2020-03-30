快訊

未保持「社交距離」 我將比照新加坡祭重罰

中職／避免成防疫破口 開季應全面閉門試合

聯合新聞網 / Ramos
富邦悍將、中信兄弟隊進行自辦熱身賽，按照慣例關門打。 聯合報系資料照片
富邦悍將、中信兄弟隊進行自辦熱身賽，按照慣例關門打。 聯合報系資料照片

上週包括強投藤浪晉太郎在內的3名阪神虎球員，確診感染新冠肺炎，消息一出震撼球界，也為日本職棒能否在4月24日如期開幕埋下變數。

藤浪染疫看似與台灣球界無關，實則不然，因為日前中職會長吳志揚已表明，只要有中職教練、球員或工作人員確診即停賽；也就是說，如果藤浪染疫的情形發生在中職，就是全面停賽，沒有第二句話。

嚴格來說，日本疫情在全球並非重災區，卻侵襲日職，連阪神球星藤浪都中鏢，而且是在不知道為何如此的情況下感染，初期他除了味覺、嗅覺異常，完全沒有發燒、咳嗽和倦怠感等症狀，這就令外界擔憂了。

中職已決定4月11日開打，應該不會再延期，而且是關起門來打，可是，單場最多開放150名購買計票球迷進場觀戰，啦啦隊女孩照樣可以熱舞，只是不能叫出聲，這兩點就值得商榷了。

從韓國職棒的防疫措失來看，球場消毒工作相當吃力，而且可能還會留下不少死角，即使只放少部份球迷進場，還是有不小的風險。 美聯社
從韓國職棒的防疫措失來看，球場消毒工作相當吃力，而且可能還會留下不少死角，即使只放少部份球迷進場，還是有不小的風險。 美聯社

要知道，如果開放季票球迷進場，即使中職做好完善防疫措施，也量了額溫，但有可能就像藤浪這樣，沒發燒但確診的例子，屆時如何防範？若為了加減賺一點，彌補關門打的收益損失，卻因此成為防疫破口，後續國家所需投入的社會成本恐難估計。

新冠肺炎衝擊，全球職業運動都受影響，中職絕對不是最慘的職業聯盟。現在最貼近現實的作法是，4月11日如期開打，但完全不開放球迷進場「閉門試合」，連計票球迷也謝謝再連絡，啦啦隊女孩就省了吧，非常時期有非常作法，而且不是一整季都這樣，等疫情趨緩再放寬不遲，且戰且走。

如此一來，至少比賽打了，轉播權利金就入袋為安，有比賽、有轉播，代表多數廣告都能露出，贊助商也有曝光的機會，球團又有這兩方面收入，其實不無小補，總比全面停賽要好吧。

今年中職要讓賽持續走下去，就必須將染疫的所有可能性降到最低，如果開放季票球迷進場，加上啦啦隊女孩，只要其中一場比賽的一個人因此感染新冠肺炎，中職將成為全球疫情新聞的焦點，啦啦隊女孩也算廣義的球團工作人員，到時候就可能停賽了，兩相權衡，不可不慎。

各球團啦啦隊成員除了在球場加油之外，平常還要練舞與參加各項活動，群眾接觸層面很高。 聯合報系資料照片
各球團啦啦隊成員除了在球場加油之外，平常還要練舞與參加各項活動，群眾接觸層面很高。 聯合報系資料照片

目前地方政府的態度是，桃園市府希望中職開季再往後延，而且認為只讓少數球迷進場看球的做法不恰當，新北市府的防疫措施也相當嚴格，台中、台南市府尚未表態，但絕對是防疫從嚴，不見得支持中職開放少數球迷看球。

別忘了，一場中職比賽餐與人員非常多，包括教練、球員、防護員、翻譯、管理、宣推、媒體記者、裁判、紀錄、播報、場務、賽務部主官、球僮、工讀生，夯不啷噹也有百餘人，要在球場許多密閉空間相處，其實已經暗藏風險了。

這就更別提還得加上季票球迷和啦啦隊女孩，這點中央和地方政府恐怕不會輕易放行，理想的作法是中職主動取消，可別因小失大，走上停賽一途就不妙了，若停賽，轉播權利金、廣告、贊助商的錢恐怕都收不到了。

閉門比賽至少還能有轉播權利金和贊助收入，總是要比萬一發生疫情傳播而停賽要好得太多。 聯合報系資料照片
閉門比賽至少還能有轉播權利金和贊助收入，總是要比萬一發生疫情傳播而停賽要好得太多。 聯合報系資料照片

沒錯，目前台灣疫情不算嚴重，我國防疫措施也廣受各國好評，但千萬不要掉以輕心。中職如期開打沒有太大問題，應該避免成為防疫破口，比賽平平安安打完就好，不要再考量微小利益而因小失大，必須做好最壞打算才是。

新冠肺炎 疫情 中華職棒 藤浪晋太郎 阪神虎

相關新聞

中職／避免成防疫破口 開季應全面閉門試合

上週包括強投藤浪晉太郎在內的3名阪神虎球員，確診感染新冠肺炎，消息一出震撼球界，也為日本職棒能否在4月24日如期開幕埋下變數。 藤浪染疫看似與台灣球界無關，實則不然，因為日前中職會長吳志揚已表明

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

阪神虎隊藤浪晋太郎上週成為日職感染新冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診案例第一人，為日本職棒目標的4月24日開幕投下重大變數。 雖然消息曝光後引起震撼，不過以日本目前的疫情發展狀況，加上「喜

大專聯賽／燃燒168球 余謙粉碎文化

去年在Ｕ十八世界盃青棒賽冠軍戰抗美一戰成名，十八歲投手余謙進入開南大學後，表現再精進，昨天大專棒球聯賽四強戰，一夫當關率...

大專聯賽／王牌都用掉…開南、國體今爭冠

大專棒球聯賽四強決賽因雨延後一天進行，精采度不受影響，開南大學靠十八歲菜鳥余謙以一六八球完投九局，送出十六次三振，率隊以...

大專聯賽／陳連宏客座指導打擊 嘉大打者受益良多

嘉義大學今年在大專棒球聯賽打出好表現，暌違12年挺進4強，雖然今天在4強賽以3：6不敵國立體大，但已拉近雙方的實力差距，...

中職／開季一直延 調整成難題

中信兄弟隊昨天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行熱身賽，張志豪砲火凶猛，四次打數揮出兩支安打，包括六局上兩分砲，全場包辦三分...

大專聯賽／國體暌違5年闖冠軍戰 將與開南爭霸

國立體大相隔4年再闖大專聯賽4強，今天對上暌違12年晉級的嘉義大學，莊陳仲敖先發5.1局無責失，與3任後援投手合力壓制對...

中職／陳重廷雙響砲屠龍 比下曾陶鎔兩分砲

中職二軍例行賽今天在高雄澄清湖球場進行統一獅、味全龍隊之戰，獅隊三壘手陳重廷大爆發，五次打數揮出三支安打，締造雙響砲紀錄...

大專聯賽／全壘打王砲轟余謙 陳真：大學最具水準投手

文化大學今天在大專聯賽4強賽遭到余謙壓制，終場以1：2落敗，挑戰3連霸失利，全場只靠陳真的一發陽春砲轟回分數，個人在今年...

大專聯賽／文化連霸夢碎 廖敏雄大讚余謙好表現

文化大學想二度挑戰大專棒球聯賽3連霸的美夢，斷在開南大學18歲強投余謙手中，今天在4強賽苦吞16次三振，終場以1：2落敗...

中職／洪一中叮嚀江國豪 投球要有智慧

富邦悍將隊22歲投手江國豪，今天在新莊球場對中信兄弟隊熱身賽先發五局失三分，都集中在前兩局，悍將隊終場1：5落敗，總教練...

中職／開季延後不利先發投手？廖乙忠看法相反

中信兄弟隊先發投手廖乙忠，今天對富邦悍將隊熱身賽先發五局，被揮出五支安打、失一分，幫助兄弟5：1獲勝；他表示，新莊球場風...

熱門新聞

NBA／韋德提選秀03梯榜眼 安東尼：他哪位？

中職／許基宏重返一軍4支0 丘昌榮：擺二軍非懲罰

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA／若非傷停數月 世界和平：38歲喬丹能場均35分

NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。