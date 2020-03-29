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大專聯賽／全壘打王砲轟余謙 陳真：大學最具水準投手

聯合報 / 記者葉姵妤／新北即時報導
文化大學陳真砲轟余謙。記者林伯東／攝影
文化大學陳真砲轟余謙。記者林伯東／攝影

文化大學今天在大專聯賽4強賽遭到余謙壓制，終場以1：2落敗，挑戰3連霸失利，全場只靠陳真的一發陽春砲轟回分數，個人在今年大專聯賽累積4轟獨居領先，他透露，賽前針對余謙做了很多功課。

余謙去年從台東體中畢業進入開南大學，今天是他在大學階段首度對戰文化，以168球完投9局，被敲出5支安打，其中被陳真轟出陽春全壘打失掉唯一1分，飆出16次三振，最快球速達149公里，有效壓制文化重砲部隊。

談起余謙的表現，陳真表示：「他的速差真的很大，有直球、曲球、變速球和指叉球，直球也很會竄。」尤其過去余謙失投球常跑到紅中，陳真說：「今天他的外角球丟得很漂亮。」

為了先做準備，不僅文化隊友們都有先看余謙的投球影片、一起討論，陳真還找上自己母校穀保家商的總教練周宗志，也是去年在U18世界盃帶過余謙的中華隊教頭，陳真說：「回去問了周教練，他說余謙的直球很會跑。」

日前文化和穀保打友誼賽備戰時，穀保也派出球速可達150公里的潘文輝登板，讓文化打者先適應速球，陳真說：「其實球都跟得到，但一樣的速度，余謙的球比潘文輝的更會跑。」

文化打線今天在前3局就吞了8次三振，直到陳真在4局下從余謙手中轟出陽春砲，敲回唯一分數，他說：「賽前看了很久的影片，知道余謙以直球為主，所以我的策略是，兩好球之前就設定直球打，變化球就不揮，但打了全壘打後策略有改變。」

文化雖在比賽後段慢慢能掌握余謙的投球，但沒能把握住得分機會，陳真表示：「很多機會差一點點，很可惜。」大家也知道余謙已經用了很多球，球速有下降，但他會配速來搶好球數。

陳真指出，目前國內大專投手中，只有余謙有這樣的水準，「看過這麼多隊就只有他。」但比起已經旅美發展的前隊友劉致榮（最快球速158公里），陳真笑說：「致榮那個又快很多。」

陳真透露，劉致榮旅美後，彼此仍時常通電話聯繫，聊很多事，他也和劉致榮有約定，「目標是要去找劉致榮，旅外發展。」

余謙 劉致榮 球速

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