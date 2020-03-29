大專聯賽／文化連霸夢碎 廖敏雄大讚余謙好表現

文化大學想二度挑戰大專棒球聯賽3連霸的美夢，斷在開南大學18歲強投余謙手中，今天在4強賽苦吞16次三振，終場以1：2落敗，無緣連5年爭冠，賽後文化總教練廖敏雄也大讚：「對方投手真的表現得很好。」

即使早有準備要面對余謙，今天對戰仍吃足苦頭，廖敏雄說：「在大學比賽裡，很久沒有打過球速這麼快的投手，最近打的投手，可能偶爾一顆145公里，平均大概都在138、140公里左右，所以突然碰到平均146、147公里、極速也有接近150公里的投手，適應上比較辛苦。」

余謙最快球速有150公里水準，今天最快球速達149公里，即使單場用了168球飆完投，最後一球速度仍達147公里，全場僅被文化敲出5支安打，挨陳真的陽春全壘打失掉唯一分數，送出16次三振，演出完投勝。

廖敏雄透露，月中打完複賽後，有看過余謙的投球內容，但不可能在短時間進行大改變來適應他的球速，只能觀察他今天的狀況和較好攻擊的球路，「看他之前在比賽中控球沒有那麼好，不管直球還是變化球，一些球會跑到紅中，但這場他的外角直球非常準，打擊者打起來非常吃力。」

余謙自去年U18冠軍戰抗美一戰成名，進入開南後持續繳好投，成為目前國內最受矚目的大學投手，今天一夫當關率隊晉級冠軍戰，讓文化無緣隊史第12冠，廖敏雄也說：「對方投手丟得好，輸球我們要去承擔，之後照著訓練模式，希望也可以鍛鍊出像余謙這麼好的投手。」

文化雖挑戰連霸失利，但兩隊在4強戰打出高張力，先發投手姚杰宏也繳出6.1局失2分（1分自責分）的好表現，廖敏雄說：「至少我們把這場比賽打得很精采，雖然我們被三振的次數多，但投手也表現得很好。」