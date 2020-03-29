中職／洪一中叮嚀江國豪 投球要有智慧
富邦悍將隊22歲投手江國豪，今天在新莊球場對中信兄弟隊熱身賽先發五局失三分，都集中在前兩局，悍將隊終場1：5落敗，總教練洪一中說：「江國豪投得不差，但要提高投球智慧。」
江國豪被揮出八支安打、保送三次，退場時1：3落後，最後承擔敗投責任；他在前兩局被揮出五支安打，包括林智勝、張志豪、蘇緯達二壘打，第三局起未再失分。
江國豪投完前兩局，洪一中就在場邊提醒該注意之處，他表示，江國豪過去在業餘表現不錯，但職棒沒這麼簡單，需要更多策略。
悍將隊今天動用五名投手應戰，王尉永六局上被張志豪轟出兩分砲，羅國華、林羿豪、陳鴻文各投一局未失分；洪一中認為，投手群表現不錯，熱身賽就是用來檢討缺失，江國豪除了球質還要有策略，不然以後會很難投。
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