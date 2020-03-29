中職／開季延後不利先發投手？廖乙忠看法相反

中信兄弟隊先發投手廖乙忠，今天對富邦悍將隊熱身賽先發五局，被揮出五支安打、失一分，幫助兄弟5：1獲勝；他表示，新莊球場風大，有些球被吹到很甜的位置、形成安打，投手教練要他全力投，別在意位置，往前投就對了。

廖乙忠去年6月30日登上兄弟一軍，下半季站穩先發，出賽13場投出3勝5敗、防禦率4.36，季後參加世界12強賽，他說：「今年六搶一奧運資格賽延後，不會想太多，先在母隊做好該做的工作。」

中職新球季二度延賽，延到4月11日才開打，廖乙忠認為，開季延後反而對自己有幫助，較有時間可補強一些缺失，他說：「熱身賽前期狀況較差，剛好可以趁機修正。」

廖乙忠坦言「今年有點想太多」，他表示，球速雖不快、但還算準，有時想投更準反而受影響，教練也特別提醒，只要是好球，就算投到紅中，打者也不一定打得到。