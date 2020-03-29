中職／富邦洪一中提醒全隊 接觸旅外球員要小心
富邦悍將隊回到新莊球場春訓，今天對中信兄弟隊熱身賽1：5落敗，總教練洪一中賽後集合全隊講話，除了點出比賽缺失，還特別叮嚀所有人，新冠肺炎疫情擴散，尤其國外返台確診人數增加，一定要小心。
美國疫情擴大，不少旅美球員已經返台，紅襪隊投手劉致榮的經紀公司昨天發出聲明，強調他的確診消息並非事實，否認這個傳言，希望外界不要再以訛傳訛。
中職開季受到疫情影響，已經延到4月11日，將是史上首次四月展開新球季，能否順利開季，必須經過地方政同意。
洪一中表示，不少返台留學生、小聯盟球員必須自主檢疫14天，有些球員會和旅外選手聯絡、甚至吃飯，現在是非常時期，一定要格外注意，最好別和他們見面，以免出了狀況，對自己和球隊都不是好事。
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