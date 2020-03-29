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大專聯賽／「不想留遺憾」余謙燃燒168球投到手沒力

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
開南大學王牌投手余謙。記者林伯東／攝影
開南大學王牌投手余謙。記者林伯東／攝影

開南大學今天在大專棒球聯賽4強決賽對戰衛冕軍文化大學，余謙以168球完投9局，飆出16次三振，率領開南以2：1贏球，殺進冠軍戰，余謙賽後坦言手有點沒力，但為了幫助球隊達成奪冠目標，自請完投，他說：「不想留下遺憾。」

余謙近期的表現可稱「為大賽而生」，去年在U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰先發6.2局無失分，拿下大會MVP，一戰成名，進入開南後接受總教練郭李建夫調整動作，今年在大專聯賽複賽的表現再成焦點，18日複賽對國立體大，在球隊輸不得的壓力下，以130球完投飆出13次三振，帶隊晉級4強。

今天余謙在4強賽再登板，面對強敵文化大學再次挺身而出，他說：「自己設定的目標是希望可以再完投一場，讓球隊再進一步，因為我們的目標是冠軍。」

余謙今天單場用了168球，用球數再創生涯新高，被揮出5支安打，因陳真的陽春砲失掉唯一分數，送出16次三振也寫個人紀錄，賽後他笑說：「自己也滿訝異的，原本自己是設定15次三振，因為前一場是13K，想說慢慢來。」

余謙開賽起連續K掉6名打者，前3局就送出8次三振，最快球速達149公里，最後一球還以147公里速球飆「再見三振」，他說：「今天上場時就想說要全力以赴、堅持到最後，雖然中間被打全壘打，但就想開一點、別想太多，投到最後一局還有體力，也希望這次比賽可以別留下遺憾。」

會讓余謙投到168球，開南總教練郭李建夫表示：「他是我們的王牌，有先跟他溝通過，這場比賽最重要，所以之後的春季聯賽會讓他以中繼、後援出賽，不會再投長局數，這場他也盡力全力，之後就好好調整。」

余謙今天以直球搭配曲球、滑球、指叉球及變化球，有效壓制文化砲手群，郭李建夫說：「對他今天變化球和直球的控球、尾勁都十分滿意。」余謙也笑說，今天自己的表現算及格，「但之後還要再加強自己球的位置。」

開南大學王牌投手余謙。記者林伯東／攝影
開南大學王牌投手余謙。記者林伯東／攝影

余謙 春季聯賽

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