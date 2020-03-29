快訊

與返台「官員之子」喝半小時咖啡 觀光局人員染疫

中職／連兩戰砲轟悍將 張志豪：維持狀況很難

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張志豪對悍將連兩戰開轟，認為維持打擊狀況很難、也很重要。記者藍宗標／攝影
張志豪對悍將連兩戰開轟，認為維持打擊狀況很難、也很重要。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行自辦熱身賽，兄弟中外野手張志豪四打數二安打，包括六局上右外野兩分砲，全場攻下三分打點，幫助兄弟5：1獲勝。

張志豪二局上面對悍將隊先發投手江國豪，揮出一分打點二壘打，六局上砲轟王尉永，對悍將隊連兩場熱身賽開轟（前天首打席開轟、三打數三安打）。

「開季一直延賽，如何調整才是重點。」張志豪表示，目前打擊還是有點難題，就算打得再好，仍是熱身賽、練習賽性質，尤其兩、三天才打一場比賽，要維持狀況很難。

中職新球季原定3月14日開打，受到新冠肺炎疫情影響，本來延到28日打不成，又延到4月11日，張志豪說：「以前春訓結束，感覺好就可比賽，現在因為延賽，要想辦法維持到開季那一天。」

他表示，維持打擊狀況很難、也很重要，這就是所有選手面對的難度，而且是要學的東西。

兄弟今天揮出12支安打，比悍將隊多五支，前兩局揮出五支安打包括林智勝、張志豪、蘇緯達二壘打，攻下三分一路領先到終場；江國豪先發五局，被揮出八支安打，失三分吞敗。

兄弟先發投手廖乙忠投五局，被揮出五支安打，失一分奪勝，黃恩賜中繼三局、陳柏豪都未失分。

中信兄弟、富邦悍將隊自辦熱身賽關門打，兄弟打線火力全開。記者藍宗標／攝影
中信兄弟、富邦悍將隊自辦熱身賽關門打，兄弟打線火力全開。記者藍宗標／攝影

張志豪 江國豪

延伸閱讀

中職／兄弟4轟狙擊索沙 自辦熱身賽輕取悍將

中職／撤回薪資仲裁 張志豪當中信最貴野手

中職／本季最高薪球員 有機會在悍將隊出現

中職／張志豪撤回薪資仲裁 將成兄弟野手最高薪

相關新聞

中職／許基宏重返一軍4支0 丘昌榮：擺二軍非懲罰

中信兄弟隊內野手許基宏在二軍例行賽大爆發，出賽七場轟出七支全壘打，今天回到一軍熱身賽，在新莊球場和富邦悍將隊交手，四次打...

中職／Frankie表情無奈 熱情象迷場外觀戰

富邦悍將隊今天回到新莊球場，對中信兄弟隊進行自辦熱身賽，按照慣例關門打，不開放球迷進場；悍將吉祥物Frankie打起精神...

中職／連兩戰砲轟悍將 張志豪：維持狀況很難

中信兄弟隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行自辦熱身賽，兄弟中外野手張志豪四打數二安打，包括六局上右外野兩分砲，全場攻下...

棒球／新冠肺炎太可怕 韓職球員戴口罩比賽網友看傻眼

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，累計已超過65萬人確診，而疫情也影響到體壇上，NBA無限期停賽、東京奧運延至2021年等等，讓全球運動迷好失望。南韓職棒原本3月28日開打，因為疫情嚴峻，聯盟日前宣布新球季延後到4月21日開幕，熱身賽則喊卡，但球員還是持續訓練當中，樂天巨人在自辦的紅白賽中球員們通通戴著口罩上場比賽，形成有趣的畫面。

棒球／劉致榮回台居家檢疫 搭車住宿全程記錄保護

受新冠肺炎疫情影響，不少旅美球員暫時停止訓練返台，回國後進行自主健康管理或居家檢疫，中華棒球協會預定本周提出防疫協助計畫...

中職／洪一中提醒全隊 接觸旅外球員要小心

富邦悍將隊回到新莊球場春訓，今天對中信兄弟隊熱身賽1：5落敗，總教練洪一中賽後集合全隊講話，除了點出比賽缺失，還特別叮嚀...

大專聯賽／「不想留遺憾」余謙燃燒168球投到手沒力

開南大學今天在大專棒球聯賽4強決賽對戰衛冕軍文化大學，余謙以168球完投9局，飆出16次三振，率領開南以2：1贏球，殺進...

大專聯賽／余謙168球完投飆16K 率開南闖冠軍戰

大專棒球聯賽決賽今天在三重棒球場開戰，首場4強賽就上演去年冠軍戰組合，開南大學靠著余謙燃燒168球完投9局，飆出16次三...

中職／新球季仍有變數 萊恩先遊安平古堡

統一獅隊和台南市政府合作，推廣在地經營企畫，首波活動由吉祥物萊恩擔任主角，結合文化局推出「萊恩遊古蹟」，包括安平古堡、億...

MLB／疫情有什麼影響？紐郵列出被偷走的十件事

受到新冠肺炎（COVID-19）打擊，大聯盟球季暫停至今，對於新球季的興奮期待也降至冰點，紐約郵報記者薛曼（Joel S...

中職二軍／苦等機會 許基宏7戰7轟成二軍全壘打王

中華職棒二軍例行賽開打兩周，挑戰二軍五連霸的中信兄弟隊獨領風騷，至今七場比賽沒輸過，長打火力是五隊中最凶猛，陣中重砲許基...

中職／聯盟要求球員遵守規定 減少外出群聚禁止飲宴

為防新冠肺炎造成影響，中華職棒嚴密防堵，尤其是球員部分，要求各隊球員遵守防疫規定，除了盡量減少外出及群聚行為，也明文禁止...

熱門新聞

NBA／詹皇擁驚人記憶力：是天賦也是詛咒

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

NBA／韋德提選秀03梯榜眼 安東尼：他哪位？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。