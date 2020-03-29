中職／連兩戰砲轟悍將 張志豪：維持狀況很難

中信兄弟隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行自辦熱身賽，兄弟中外野手張志豪四打數二安打，包括六局上右外野兩分砲，全場攻下三分打點，幫助兄弟5：1獲勝。

張志豪二局上面對悍將隊先發投手江國豪，揮出一分打點二壘打，六局上砲轟王尉永，對悍將隊連兩場熱身賽開轟（前天首打席開轟、三打數三安打）。

「開季一直延賽，如何調整才是重點。」張志豪表示，目前打擊還是有點難題，就算打得再好，仍是熱身賽、練習賽性質，尤其兩、三天才打一場比賽，要維持狀況很難。

中職新球季原定3月14日開打，受到新冠肺炎疫情影響，本來延到28日打不成，又延到4月11日，張志豪說：「以前春訓結束，感覺好就可比賽，現在因為延賽，要想辦法維持到開季那一天。」

他表示，維持打擊狀況很難、也很重要，這就是所有選手面對的難度，而且是要學的東西。

兄弟今天揮出12支安打，比悍將隊多五支，前兩局揮出五支安打包括林智勝、張志豪、蘇緯達二壘打，攻下三分一路領先到終場；江國豪先發五局，被揮出八支安打，失三分吞敗。