大專聯賽／余謙168球完投飆16K 率開南闖冠軍戰

大專棒球聯賽決賽今天在三重棒球場開戰，首場4強賽就上演去年冠軍戰組合，開南大學靠著余謙燃燒168球完投9局，飆出16次三振，率隊以2：1擊敗衛冕軍文化大學，連兩年挺進冠軍戰，挑戰隊史第2冠；文化則是無緣連5年闖進冠軍戰，挑戰隊史第2度3連霸夢碎。

開南大學想爭取繼105學年度後的隊史第2冠，今天壓出余謙把關，他前一場出賽在18日於大專聯賽複賽對國立體大完投9局用130球，送出13次三振，失3分，助球隊逼和對手，搶到4強門票，今天在4強戰再登板。

余謙完投9局用了168球，被揮出5支安打，包括一發陽春全壘打，失1分，單場飆出16次三振，其中自開賽起連飆6K，前3局面對9名打者就送出8K，最快球速149公里，壓制文化打線，成為開南爭冠的英雄人物。

開南打線前3局沒有敲出安打，僅靠1次四壞球保送上壘，4局上首名打者靠失誤上壘，第4棒楊皓然敲出右外野安打，替開南打下1：0領先。

余謙開賽起連續解決11名打者，但4局下一顆144公里的速球，被文化第3棒陳真轟出左外野方向的陽春全壘打，兩隊戰成1：1平手，這也是陳真在今年大專聯賽的第4轟。

開南在5局下有所回應，第9棒李秉諺也從姚杰宏手中揮出陽春全壘打，是他在今年大專聯賽第2轟，再替球隊超前比數，也成為致勝一擊，開南靠著余謙完投守成，以147公里速球賞出再見三振，最終就以1分差勝出。

文化姚杰宏此戰則是主投6.1局，被敲出2支安打（1轟），失2分僅1分是自責分，承擔敗投。