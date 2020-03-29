中職／許基宏重返一軍4支0 丘昌榮：擺二軍非懲罰

中信兄弟隊內野手許基宏在二軍例行賽大爆發，出賽七場轟出七支全壘打，今天回到一軍熱身賽，在新莊球場和富邦悍將隊交手，四次打擊掛零、吞下兩次三振，手感仍待加溫。

許基宏目前在二軍例行賽七轟、12支安打、11分打點都排名榜首，打擊率五成暫居第二，歷年累積49轟紀錄也是史上第一。

兄弟總教練丘昌榮強調，一軍選手輪來輪去，把許基宏放在二軍不是懲罰他，而是讓他有更多空間出賽；許基宏有能力，但稍微表現不好就會綁手綁腳。

丘昌榮說：「目前還未確定一軍陣容，4月6日最後一場熱身賽、對味全龍之戰結束後，才會決定開季名單。」

許基宏今天到新莊球場和一軍隊友會合，擔任兄弟先發七棒、一壘手，他表示，今年微調打擊姿勢、把腰部打直，看球更完整，會隨時做好準備，希望好成績延續到一軍。