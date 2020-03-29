中職／Frankie表情無奈 熱情象迷場外觀戰

富邦悍將隊今天回到新莊球場，對中信兄弟隊進行自辦熱身賽，按照慣例關門打，不開放球迷進場；悍將吉祥物Frankie打起精神，在空無一人的內、外野區跑來跑去，成為電視轉播另類焦點。

Frankie一下子坐在內野區，一下子跑到外野區，還到電視攝影機旁邊耍寶，面對毫無觀眾的場景，甚至露出無奈的表情，模樣相當逗趣。

中職目前二軍賽事、熱身賽都不開放球迷進場，今天仍有少數球迷站在球場外，隔著鐵門觀戰，還有人穿著兄弟球衣、拿著啦啦棒加油，有點擔心說：「很怕等到下半季才能買票進場。」