中職／新球季仍有變數 萊恩先遊安平古堡

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，累計已超過65萬人確診，而疫情也影響到體壇上，NBA無限期停賽、東京奧運延至2021年等等，讓全球運動迷好失望。南韓職棒原本3月28日開打，因為疫情嚴峻，聯盟日前宣布新球季延後到4月21日開幕，熱身賽則喊卡，但球員還是持續訓練當中，樂天巨人在自辦的紅白賽中球員們通通戴著口罩上場比賽，形成有趣的畫面。

2020-03-29 11:10