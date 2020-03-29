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中職／新球季仍有變數 萊恩先遊安平古堡

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊吉祥物萊恩前往安平古堡，推廣在地旅遊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊吉祥物萊恩前往安平古堡，推廣在地旅遊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊和台南市政府合作，推廣在地經營企畫，首波活動由吉祥物萊恩擔任主角，結合文化局推出「萊恩遊古蹟」，包括安平古堡、億載金城、赤崁樓、延平郡王祠、德記洋行、安平樹屋、孔廟、台灣船園區、吳園（原台南公會堂）、台南知事官邸、台南山上花園水道博物館、德陽艦，一共12個景點。

本次活動特別規畫萊恩遊古蹟專屬明信片，提供民眾跟著萊恩的步調，享受台南古蹟之美，搜集活動紀念印章，可兌換本次「萊恩遊古蹟明信片」，活動從4月1日起至5月3日截止。

獅隊指出，想要搜集「萊恩遊古蹟明信片」，跟著萊恩來到安平古堡、億載金城、赤崁樓、台灣船園區、台南山上花園水道博物館、安平樹屋，均可索取萊恩遊古蹟印章搜集卡，數量有限索取完畢為止，搜集完指定印章數量，可至安平古堡及赤崁樓兌換限量典藏「萊恩遊古蹟明信片」。

因應新冠肺炎防疫需求，請配合以下事項：

一、額溫超過37度、耳溫超過38度，禁止入園。（售票景點）

二、請用酒精消毒，保持手部的清潔。

三、在室內空間，請配戴口罩。

四、若有發燒咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適之情形，請盡速就醫並配戴口罩。

五、提醒大家與「萊恩」互動時，務必戴上口罩、做好防疫措施，保護你我健康。

中職新球季延到4月11日開打，聯盟提出關門打、不開放球迷進場的計畫，爭取地方政府認同，本周可望有答案。

統一獅 中職

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