棒球／新冠肺炎太可怕 韓職球員戴口罩比賽網友看傻眼
新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，累計已超過65萬人確診，而疫情也影響到體壇上，NBA無限期停賽、東京奧運延至2021年等等，讓全球運動迷好失望。南韓職棒原本3月28日開打，因為疫情嚴峻，聯盟日前宣布新球季延後到4月21日開幕，熱身賽則喊卡，但球員還是持續訓練當中，樂天巨人在自辦的紅白賽中球員們通通戴著口罩上場比賽，形成有趣的畫面。
因為賽季延後再加上熱身賽取消，韓職球員為了維持手感，只好自行分組比賽。樂天巨人昨（28）日舉行紅白賽，球員分成兩隊對抗，有趣的是場上的球員有許多人都戴上口罩比賽，甚至連裁判也戴著口罩，知名的球星李大浩也不例外，雖然也有少數人沒戴，但特殊的畫面引起許多網友的討論。
其實樂天巨人球員戴口罩比賽並非首例，日前就有人在大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）的推特回文上分享了幾張照片，是韓華鷹進行練習比賽，不論打擊、守備、球員滑壘通通戴著口罩上場，同樣也讓球迷看得很有趣。
And here's what Hanwha's intrasquad game looked like today. pic.twitter.com/9DitLXaF4O— Dan Kurtz (@MyKBO) March 17, 2020
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