MLB／疫情有什麼影響？紐郵列出被偷走的十件事

受到新冠肺炎（COVID-19）打擊，大聯盟球季暫停至今，對於新球季的興奮期待也降至冰點，紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）列出今年球季，可能被新冠肺炎「偷走」的十項事件。

前兩點都與紐約投手有關，柯爾（Gerrit Cole）與洋基隊簽下3.24億美元的史上投手最高合約，今年球季正準備證明身價，卻受到疫情影響，至今一球未投；大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）挑戰史上第三位連三次獲選塞揚獎的投手，計畫也被打亂。

在疫情面前，所有大聯盟球隊都是輸家，太空人可能是唯一獲利的球隊，在休賽季期間爆發岀的偷暗號事件，原本預期會讓他們在今年球季成為頭號公敵，如今關注焦點都在何時才能開打。

道奇隊交易來貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price）原是今年最大動作補強，如果球季直接喊卡，根據最新協議，貝茲可直接獲得一年年資成為自由球員，道奇形同換到空氣。

唐納森（Josh Donaldson）加盟雙城為打線增添火力，但今年球季就算開打也很可能縮水，雙城要突破去年締造的單季307轟大聯盟紀錄，難度反而變高。

費城人隊今年有三大補強，總教練吉拉迪（Joe Girardi）、內野手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）以及投手惠勒（Zack Wheeler），卻未能一展身手。

邦賈納（Madison Bumgarner）離開待了11年的巨人隊，加入響尾蛇會有什麼表現？亞瑞納多（Nolan Arenado）還能再穿洛磯隊球衣多久？天使隊楚奧特（Mike Trout）的表現也還是今年球季的看點之一。

白襪隊在去年季後大動作補強，先後簽下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、凱柯（Dallas Keuchel）、捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）以及希謝克（Steve Cishek），可能來不及在今年看到會產生什麼化學效應。