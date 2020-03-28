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日職／曾和阪神打練習賽 中日15人和感染者有接觸

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中日隊在20日至23日與阪神隊二軍進行練習賽，經調查後共有15人和受感染的伊藤隼太有接觸。。 歐新社
中日隊在20日至23日與阪神隊二軍進行練習賽，經調查後共有15人和受感染的伊藤隼太有接觸。。 歐新社

日職阪神隊共有3名選手確診新冠肺炎，引發球界譁然，目前也持續追蹤近期與3人有接觸的人士，而中日隊在20日至23日與阪神隊二軍進行練習賽，經調查後共有15人和受感染的伊藤隼太有接觸。

阪神隊包括投手藤浪晉太郎、外野手伊藤隼太及捕手長坂拳彌都因出現嗅覺、味覺異常的症狀，經PCR檢測後出現陽性反應，確診新冠肺炎，目前3人已入院治療，球團也持續追蹤感染源及接觸人士。

至於中日隊在20日至23日於名古屋球場和阪神隊進行二軍練習賽，聽聞阪神隊球員染疫消息，球團繃緊神經，球團代表加藤宏幸今天表示，已經過緊急調查，隊上共有包括球員在內的15人曾和伊藤隼太有接觸，像是問候、交談等。

加藤宏幸提到，目前已交由醫療專業人士判斷15人和伊藤隼太的接觸狀況，會再依專家建議考慮採取相關應對措施。他也提到，若潛伏期為2周，那直到4月5日這段期間都要格外小心。

中日隊已規範一、二軍全隊，除了發燒外，若出現嗅覺、味覺異常等狀況，也都要立即向球隊報告，球隊也已針對名古屋球場進行全面消毒。

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