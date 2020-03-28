中職二軍／許基宏開轟逼和桃猿 兄弟7戰沒輸過

中職二軍例行賽，今天由中信兄弟對戰樂天桃猿隊，兄弟洋投羅傑斯主投7局失2分，兄弟打線則前7局則僅攻進1分，直到8局下靠著許基宏的追平陽春砲，兩隊終場2：2握手言和。兄弟二軍至今7戰沒輸過，戰績6勝1和。

兄弟羅傑斯今天在首局先遇危機，猿隊首名打者黃敬瑋敲出內野安打，藍寅倫補上二壘打送回第1分，朱育賢、梁家榮連續安打又追加1分，猿隊先取得2：0領先。

羅傑斯度過首局的亂流後回穩，沒再失分，兄弟打線則在5局下由吳東融的安打開啟攻勢，靠著陳偉漢安打和對方守備失誤追回1分。8局下許基宏率先上場，從林樺慶手中轟出陽春全壘打，一棒將比數扳平，雙方最終也以和局收場。

羅傑斯今天共投7局，被敲出8支安打，有4次保送，失2分，之後洪宸宇、吳哲源登板各投1局，都沒再讓打者上壘。兄弟打線全場敲出6支安打，其中許基宏就貢獻3安，包括2支二壘打和1支全壘打，目前在二軍出賽7場敲7轟。

猿隊洋投尼寇力則是先發5局，被揮出4支安打，投出5次四壞球保送，有4次三振，失1分非自責分。游朝惟、黃偉晟各投1局無失分，林樺慶投了0.2局挨轟失1分，吳丞哲後援1.1局關門。