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中職／季賽能否如期開打 下周就會確定
中華職棒新球季預定4月11日起「閉門」舉行，聯盟積極爭取球場所在地的縣市政府同意，預定下周三（4月1日）和各隊開視訊會議，尋求共識後確認賽季。
中職除了必須依照中央流行疫情指揮中心的規定，比賽場地也得經過地方政府首肯後才能放行，聯盟秘書長馮勝賢和球團代表本周陸續拜會桃園市、台南市政府，下周再和新北市、台中市政府碰面。
中職準備詳盡的防疫計畫書給各地方政府，說明聯盟及各隊因應方式，會盡全力完成防疫要求，不讓中職比賽成為「破口」，希望地方政府都能同意比賽進行。
拜會過4個主要場地的地方政府後，聯盟將整合各地需求意見，預定下周三再與4隊討論，尋求大家的共識後，視疫情發展狀況，再做出下一步決定。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，建議停辦室內100人、室外500人以上集會活動，中職已決定季賽不開放球季進場。
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