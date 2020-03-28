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中職二軍／許基宏3長打還敲追平轟 7戰揮7轟
中信兄弟隊今天在二軍例行賽首度對戰樂天桃猿隊，許基宏中斷1場後再開轟，於8局下掃出一發追平比數的陽春全壘打，至今7戰揮出7轟，助兄弟將比數扳平，兩隊終場以2：2和局收場，兄弟至今7戰維持不敗。
許基宏此戰前兩打數都揮出二壘打，還獲得對手一次四壞球保送敬遠，8局下則從林樺慶手中轟出一發追平陽春砲，讓球隊維持不敗地位，單場3支3、4打席都上壘。
目前許基宏在二軍出賽7場，合計24打數敲出12支安打，包括3支二壘打和7發全壘打，長打火力驚人，打擊率也高達5成。
許基宏在今年二軍例行賽首戰就轟出雙響砲，開季起連5場比賽開轟，2天前對上統一獅隊二軍則是單場雙安、獲得3次四壞球保送，中斷連續開轟紀錄，今天面對樂天隊再開砲，本季敲7轟獨居領先，生涯在二軍累積49轟則持續堆高中職紀錄。
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