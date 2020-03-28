棒球／春季聯賽首周結束 台北興富發未嘗敗績

109年成棒甲組春季聯賽在花蓮的預賽結束，下周開始將轉往桃園青埔、羅東棒球場續戰，大學組部分則自4月4日起開打。

春季聯賽首周在花蓮安排20場比賽，其中兩戰因雨順延到4月10日（國體大），另有一場比賽打到7局暫停，保留到11日（國體大）再戰。

11支社會隊在第一周各打4場比賽，北市興富發3勝1和（積分10）、未嘗敗績，台電3勝1敗（積分9）居次，新成立的台中市成棒隊2勝1敗1和（積分7）、暫排第3。

24支大學隊分為兩組，B組4月4日起在桃園青埔、國體大對戰，C組4月6日在台體大開打，之後再轉戰三民高中、屏東棒球場。

今年春季聯賽沒有開放球迷進場，複決賽採雙敗淘汰制，預定5月18日起在桃園青埔、羅東進行，冠軍最快5月25日出爐。