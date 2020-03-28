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大專聯賽／受大雨影響 4強決賽順延一天
大專棒球聯賽今天原訂在新北市三重棒球場進行4強決賽，但碰上北部大雨不斷，大專體總評估場地及天候狀況後決定，賽程順延一天，冠軍戰將在30日晚間5點開打。
大專棒球聯賽4強賽原訂今天下午1點由衛冕軍文化大學碰上開南大學，去年冠軍戰對戰組合提前上演，晚間5點則由睽違12年挺進大專聯賽4強的嘉義大學對上國立體大。
但碰上大雨影響，場地狀況不佳，決賽賽程延後1天，明天同時間進行4強賽，冠軍則將在延後至30日出爐，比賽將由FOX體育台及SSUtv提供直播。
因新冠肺炎疫情影響，大專聯賽決賽採閉門比賽，僅開放每隊事前登記的50名親友團進場觀賽，並落實進場量體溫、手部清潔、安排梅花座等防疫措施，球場也全面加強消毒。
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