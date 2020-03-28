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日職／開幕戰再延期？央聯討論5月開打可能性

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職出現阪神隊藤浪晉太郎等三名選手的新冠肺炎（COVID-19）確診案例，衝擊到已經延期到4月24日的開幕時程，中央聯盟昨天召開的臨時理事會，就將開幕再度延期納入討論，可能的時間點落在5月8日。

日職最害怕的球員確診案例出現，而且一口氣就是三人，雖然日本野球機構事務局長井原敦昨天表示：「目標仍是4月24日開幕。」但是加上東京都連續三天確診案例超過40人，延後開幕日成為央聯臨時會的討論議題。

對於會議上是否討論到開幕戰再度延期，阪神球團本部長谷本修表示：「目前狀況很多，當然有納入考慮。」由於東京奧運延期一年，原本日職配合停賽的7月21日到8月13日也可重新排進賽程，日職開幕時間延後到5月中旬也都還有機會打完。

目前除了延後到5月8日外，5月15、22日也納入考量，同時也考慮縮減入場人數，可能開放五成，或是最多七、八成的觀眾入場，同時也要考慮如果日本政府宣布禁止長距離移動時要怎麼應對。

日職將在4月2日舉行專家會議，4月3日舉行12球團代表會議，對於4月24日的開幕日期會不會再延後？要到時討論才有最終結果，但延期已經列為一個選項。

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