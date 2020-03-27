中職／爭取4月11日如期開打 明星賽確定取消

中華職棒目前在跟各地方政府協調，爭取4月11日可以順利開打，中職秘書長馮勝賢表示，有地方政府不希望開放150名季票觀眾，還在持續溝通中；另外明星賽也確定不會舉辦。

中職目標能在4月11日進行開幕戰，不過之前透過領隊會議決議，確定閉門開打，只爭取開放150名上限的季票觀眾進場觀賽，較好實施實名制，而且在觀眾席上「只能跳、不能叫」。

現在中職陸續跟地方政府溝通，爭取新北、桃園、台中及台南同意在4月11日開打。至於150人的規定，中職秘書長馮勝賢表示，有地方政府希望完全閉門打，還在持續溝通中，「現在就是有2個方案，要等中央和地方的結論出來，才能確定，但最重要的還是爭取4月11日如期開打。」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，建議停辦室內100人、室外500人以上集會活動，雖然中職開放150人符合規定，但還是要經過地方政府同意。現在中職已經與桃園、台南市談過，下星期會與新北市、台中市討論。

年初中職曾說過，要是今年沒有打進奧運，為讓下半球季賽事順利，將不舉辦明星賽，不過如今奧運延到明年，6搶1奧運最終資格賽也有可能延到年底，針對明星賽是否舉辦，馮勝賢說：「考量到賽程壓縮，還有疫情，就確定不舉辦。」