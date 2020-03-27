中職／史上頭一遭 明星賽取消

受到新冠肺炎疫情影響，中華職棒新球季可能「閉門打」，將是中職31年的頭一遭，已連續舉辦30年的明星賽也確定取消，同樣是中職史上第一次。

中職新球季因疫情因素一延再延，最近一次防疫會議中定調，新球季4月11日閉門開打，雖中職有意向中央防疫及地方政府爭取開放150名季票球迷進場，但可行性不高，目前中職持續和各地方政府協商，朝完全閉門的方式執行，希望新球季如期開幕。

由於例行賽已比最初安排的賽程延後開打，為了讓整季240場例行賽完整打完，加上奧運延至明年舉行，中職也確定取消今年明星賽。

因應原訂今年舉行的6搶1奧運最終資格賽及東京奧運，中職原本計畫，若中華隊打進奧運，將舉辦明星賽作為中華隊的熱身賽，若中職未能挺進奧運，明星賽則停辦，如今兩項國際賽因疫情延賽，中職直接取消明星賽。