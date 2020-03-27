中職／日職選手受檢就公告 馮勝賢：依中央防疫規範

日本職棒出現新冠肺炎確診案例，根據12球團日前達成的共識，一但球團有人接受新冠肺炎PCR檢測，就要對外公布。中職目前則還沒有相關規範，秘書長馮勝賢表示：「現在都跟著中央流行疫情指揮中心的規範走。」

日職在18日臨時召集12球團宣推負責人開會，會中決議，若有選手或相關人員因出現疑似症狀接受PCR檢查，將對外公布名字和檢測結果。因此阪神隊藤浪晉太郎因味嗅覺異常接受檢測，消息昨天曝光，阪神隊今天也再公布兩名確診選手長坂拳彌、伊藤隼太。

至於中職已在先前的防疫應變會議中決議，如果有1名球員、工作人員等相關人員確診，中職就會停賽，但馮勝賢說：「開會只討論到會停賽，沒有提到會不會公布名字，現在我們都遵照中央流行疫情指揮中心的規範，確診會停賽，不會公告名字。」

然而馮勝賢也表示，相關做法可能會在下次開會時和各球隊提出來討論，需要各隊有共識後才能執行。