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中職／4隊有共識 馮勝賢：朝完全關門打方向

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
馮勝賢也透露，4球團內部都已有共識，朝關門打進行。 聯合報系資料照
馮勝賢也透露，4球團內部都已有共識，朝關門打進行。 聯合報系資料照

中華職棒新球季將在4月11日「閉門開打」，但是否開放150名季票球迷進場看球引發討論，中職目前仍持續和4隊主場所在地的縣市政府協調，馮勝賢也透露：「4隊已經有共識，朝關門打的方向執行。」

原訂3月開打的新球季已因新冠肺炎疫情兩度延後，中職最近一次的防疫會議（23日）上決議，球季將在4月11日如期開打，採關門進行或開放150名持有季票的球迷進場，但是否開放球迷進場的方案，需要獲得中央及地方政府的同意。

日前桃園市長鄭文燦表示，若閉門只讓150人觀戰，不如再延期，新北市政府認為，疫情仍在延燒中，建議中職延後開打，台中市提醒中職審慎思考與因應，台南市則尊重中職聯盟的決定。

馮勝賢表示，目前都在跟地方政府聯繫中，「下禮拜就會清楚比賽會不會打，現在還有很多要協調的東西要走，還沒有結論。」

但馮勝賢也透露，4球團內部都已有共識，如果屆時球季完全關門打也可以，「目前就是朝各地方政府可以接受的規範去執行，朝關門打的方向在走。」

中職 馮勝賢 中華職棒

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