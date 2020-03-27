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日職／樂天左投王彥程滿壘登板 對巨人1.2局無失分
日本職棒今天樂天金鷲二軍交手讀賣巨人二軍的練習賽，樂天台灣投手王彥程在球隊第6局遇到滿壘危機時登板，僅送出保送擠回前任投手的1分，總計投1.2局無失分，送出2次三振。
左投王彥程是去年U18世界盃中華隊奪冠的功臣之一，去年以育成選手合約加入日職樂天金鷲隊。
樂天二軍今天對巨人二軍的比賽，王彥程在6局上滿壘1出局時登板後援，先讓若林晃弘擊出投手方向滾地球出局，不過接下來投出保送，擠回1分，這分不算在王彥程身上，之後再讓北村拓己敲一壘飛球出局。
7局上王彥程續投，連續送出2次三振後，再讓打者擊出游擊方向滾地球出局，演出3上3下。總計王彥程投1.2局，沒有被敲安打，送出2次三振、1次保送，無失分。
此戰巨人隊火力全開，1局上包含石川慎吾的3分全壘打在內，攻下6分大局，第2局再利用連續安打得2分；第6局岸田行倫、重信慎之介接連敲1打點安打後，滿壘時又接連獲3次四死球，共再得5分，終場巨人就以13比1奪勝。1（編輯：吳協昌）090327
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