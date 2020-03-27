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中職／兄弟4轟狙擊索沙 自辦熱身賽輕取悍將
中信兄弟隊今天在台中洲際棒球場與富邦悍將隊進行自辦熱身賽，前4局就有張志豪、詹子賢、蘇緯達及高宇杰等4名球員開轟，棒打悍將隊洋投索沙，終場兄弟也以10：4拿下勝利。
中職官辦熱身賽結束後，各隊仍安排自辦熱身賽維持手感，兄弟今天對上悍將隊洋投索沙，張志豪在首局轟出2分全壘打，詹子賢也敲一發陽春砲，先取得2：0領先。蘇緯達在3局下也揮出一發2分全壘打，高宇杰則在第4局補上陽春砲。
索沙去年來台，被譽為中職近年最強洋投，出賽12場拿下8勝2敗，共投86.2僅挨5發全壘打，但今天在自辦熱身賽主投4局就挨4轟，失掉7分。
中信兄弟兄弟由周磊先發，共投4.2局，被揮出4支安打，包括高國麟及蔣智賢的2發全壘打，失2分，牛棚接手後再失2分。
第9局兄弟推李振昌登板關門，他在19日官辦熱身賽被強襲球擊中右手臂，經過治療和休息，今天是傷後首度出賽，投1局製造三上三下，沒有失分。
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