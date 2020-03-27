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中職／落實屬地主義 桃捷桃猿彩繪列車上路

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供

迎接樂天接手後的第一個中職球季，樂天桃猿隊桃捷桃猿彩繪列車今天正式亮相，桃捷A19棒球主題車站也換新裝迎接猿隊「10號隊友」。

延後至4月11日開打的中職新球季，因新冠肺炎疫情影響，採閉門比賽方式進行，僅開放150名季票觀眾進場，但猿隊與桃園捷運合作打造的彩繪列車及A19棒球主題車站都已「超前部署」，今天正式亮相。

桃捷桃猿彩繪列車為每站停靠的普通車，車體以今年球隊主視覺包裝，目前已在行駛中；桃捷A19棒球主題車站站內則換上Rakuten Monkeys吉祥物以及球員的設計意象，讓每天進出車站的當地居民及旅客有更深的連結，落實職棒屬地主義。

受到疫情影響，球迷暫時無法到「全猿主場」同樂，但搭乘機捷、進出A19車站都能一同感受樂天桃猿隊的新風貌。

桃捷桃猿彩繪列車時刻表

•A21（環北站）發車時間-06:35、09:35、12:35、15:35、18:35、21:35

•A1（台北車站）發車時間-08:07、11:07、14:07、17:07、20:07、23:07

桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供
桃捷桃猿彩繪列車。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 中職

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