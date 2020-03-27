日職／阪神公布3人確診名單 聯盟仍打算照常開打

阪神投手藤浪晉太郎昨天確診感染新冠肺炎，今球團再公布兩名一同吃飯的球員也有陽性反應，分別是捕手長坂拳彌和外野手伊藤隼太，儘管已有3人確診，但日本野球機構仍表示，將維持於4月24日開幕。

阪神社長揚塩健治指出：「昨天3名選手接受檢測，很遺憾為陽性，讓國民和相關人士擔心，深感抱歉。會慎重處置，防止疫情擴大。」

確診3人，藤浪於21日有嗅覺異常，目前無發燒、咳嗽等感冒症狀，且嗅覺正在恢復中；與其共餐的長坂則是在18日有發燒症狀，缺席練習，當時初步診斷為一般感冒，23日前皆在家休養，24日開始參與練習，然於25日出現味覺異常，27日入院治療。另外，伊藤是在22日用餐時，也有味覺喪失的狀況，不過沒有明顯感冒症狀。除3人外，未有其他人出現異常，但總計12人曾經聚餐，以進行追蹤。

現階段確診人數已破蛋，日本野球機構似乎還是打算照常開打比賽，事務局長井原敦今日受訪表示：「目標在4月24日開幕，因為這起陽性反應而更改的狀況目前不考慮，只是，也不能完全把話說死。」