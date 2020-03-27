日職／藤浪等3名確診球員住院治療 阪神社長出面致歉

新冠肺炎疫情燒到日本職棒，阪神隊共有藤浪晉太郎、長坂拳彌及伊藤隼太等3名球員確診，引起球界譁然，目前3人已住院接受治療，阪神球團社長揚鹽健治也向外界鞠躬致歉。

新冠肺炎疫情在全球大爆發，日職也在昨天出現確診感染選手。阪神隊投手藤浪晉太郎因嗅覺異常，接受新冠肺炎的PCR檢測，結果呈現陽性，同隊捕手長坂拳彌及外野手伊藤隼太也同樣有嗅覺、味覺異常的症狀，經檢驗後都確診。

根據日本媒體報導，3名選手都在今天住院治療，藤浪晉太郎及伊藤隼太在大阪府的醫院，長坂拳彌則在兵庫縣內的醫院。阪神隊二軍訓練已在昨天暫停，二軍全隊在宿舍隔離一周。

原訂3月20日開打的日職新球季，因疫情二度延賽，目前朝4月24日開幕的目標努力，但如今出現球員確診，能否順利開打引發關注。

對於自家選手確診新冠肺炎，阪神球團社長揚鹽健治今天也出面道歉，他提到，目前全國都在努力防止疫情擴散，對於那些期待著日職新球季開打的球迷和相關人士感到很抱歉，球隊會盡一切努力預防疫情擴大。