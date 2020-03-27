日職／藤浪外阪神再增2人確診 4月24日開打添變數

阪神隊投手藤浪晉太郎昨天確診感染新冠肺炎（COVID-19），成為日職第一人，今天球團再公布兩名一同吃飯的阪神球員也經檢查為陽性反應，新冠肺炎確診人數上升到三人，勢必對已延期至4月24日的開幕日造成影響。

藤浪晉太郎日前雖無發燒、咳嗽等症狀，但向球團反應嗅覺有問題，聞不到咖啡跟酒的味道，24日曾到耳鼻喉科檢查，被認為是被診斷是季節性過敏，但隔天狀況未改善，26日到另間診所才進行檢測，確診為新冠肺炎，而藤浪到25日都照常隨隊訓練。

在14日層與藤浪一同吃飯的兩名球員則在25、26日分別反映同樣有味覺問題「喝不出味噌湯的味道」，陸續送往醫院診斷，最終這三名二軍球員都確認感染新冠肺炎。

在藤浪晉太郎確定要接受新冠肺炎檢測時，阪神隊就全體隊職員都在家待命一周，甲子園球場與二軍所在地鳴尾濱球場也緊急關閉進行消毒，也提出四點告知球員，一、甲子園閉館至4月1日，二、非必要不要外出，三、在許可範圍內維持訓練，四、自己或家人有不適就聯絡球團。

阪神球團本部長谷本修表示，球團至少休息一周，接下來還要看下一步指示才能決定如何進行，「要審慎以對，避免造成地區感染。」