U23世界盃／墨西哥雙城開打 賽程提前到9月30日

世界棒壘球總會（WBSC）公布U23世界盃比賽城市及日期，賽事將在墨西哥的奧布雷岡（Ciudad Obregon）與洛斯莫奇斯（Los Mochis）兩座城市舉辦，新賽程日期也從原本的10月2日至11日，提前至9月30日到10月9日。

12支競賽球隊已經出爐，中華隊靠著去年亞錦賽拿下相隔18年的冠軍，取得亞洲區資格，另兩個席次為第二、三名的日本及大陸，排名第四的南韓以外卡資格入列。

來自美洲的墨西哥以地主身分直接取得參賽權，身為上屆冠軍也要在本屆賽事力拚衛冕，美洲另三支球隊為尼加拉瓜、古巴與委內瑞拉；歐洲代表為捷克與德國，紐西蘭則在澳洲宣布退出後取得大洋洲代表權，南非則以非洲排名最高國家隊的方式取得參賽權。

兩座舉辦城市的場館都屬於墨西哥太平洋聯盟球隊主場，分別是奧布雷岡亞基人的球場Estadio Yaquis，可容納1萬6000人，洛斯莫奇斯甘蔗農夫的球場Emilio Ibarra Almada則在近期翻新，其中Yaquis球場將作為主場地，將舉行超級循環賽與決賽。

世界棒壘球總會在2014年舉行第一屆U21世界盃棒球賽，中華隊擊敗日本拿下冠軍，下一屆改制為U23世界盃，在2016年由日本拿下冠軍，2018年則是墨西哥在決賽打到延長賽十局才擊敗日本奪冠。

按照過往安排，中華棒協會安排U23培訓隊前往日本移地訓練、到美國與NCAA大學明星隊進行交流賽，並參與荷蘭的哈連盃，但隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，棒協已決定取消今年各級中華隊的移地訓練。