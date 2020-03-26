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日職／藤浪晉太郎確診新冠肺炎 日職球員首例

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

日職阪神隊投手藤浪晉太郎因出現疑似新冠肺炎感染症狀，赴醫院進行PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測結果為陽性，確診新冠肺炎，成為現役日職選手感染的首例。

藤浪晉太郎沒有出現發燒、咳嗽等症狀，但前天向球團反應嗅覺有問題，自己先到醫院進行過敏檢查，昨天又換另一家醫院再檢，醫師建議他做PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測，今晚篩檢結果出爐，確診新冠肺炎。

藤浪晉太郎直到昨天之前都隨隊練習，而同隊也有另兩名二軍選手出現嗅覺、味覺異常的狀況，球隊今天取消與軟銀隊的練習賽，二軍春訓暫停，所有二軍球員自主隔離一周，一、二軍球場也都關閉進行消毒。

如今藤浪確診新冠肺炎，成為日職球員首例，讓已經二度延後、期望於4月24日開打的新球季又受衝擊。

阪神 軟銀

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