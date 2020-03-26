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6搶1／季後徵召旅外球員 馮勝賢：強度可回到12強賽
東京奧運因為新冠肺炎疫情延到明年，六搶一奧運資格賽也二度延賽，世界棒壘球總會（WBSC）考慮最快11月或12月、最慢明年一月開打；中華職棒秘書長馮勝賢表示，六搶一資格賽在季後進行，對中華隊不見得是壞事，邀請旅外球員參賽的可能性更大。
六搶一資格賽原定4月1日在台中洲際、斗六球場開打，因為疫情延到6月17日，不料東京奧運延期，新的延賽日期未定，但年底前復賽的可能性不低。
中華隊去年11月在世界12強賽排名第五，當時28名球員共有八名旅外球員，江少慶、張奕的投球表現有目共睹，馮勝賢說：「六搶一在球季賽以外的時間進行，徵召旅外球員的強度可以回到12強賽。」
中華隊本來6月17日前進六搶一資格賽，將以中職球員為主，據了解，最初擬定的大名單並無日職球員，只有少數旅美選手。
馮勝賢表示，六搶一資格賽延到季後開打，比起季中進行，對中華隊徵召旅外球員一定更好。
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