韓職／聯盟「強烈建議」 15名洋將返韓自主隔離14天

韓職例行賽因新冠肺炎疫情延後開打，但隨著歐美疫情升溫，各隊已陸續把洋將召回南韓，然而為了避免出現防疫破口，韓職聯盟今天發信給球團，「強烈建議」洋將入境後自主隔離14天。

韓職疫情在2月下旬大爆發，50場官辦熱身賽全數取消，球季也延後開打，其中5球團結束海外春訓後讓洋將先回到家鄉，待開季時程確定後再回南韓備戰。但如今歐美疫情失控，球團也安排洋將提早返韓。

包括LG雙子、三星獅、KT巫師及韓火鷹隊洋將都已在近日抵達南韓，培證英雄隊洋將預計今天傍晚抵達，各隊外籍選手將到齊。

5隊共15名洋將一入境南韓，就在球團的安排下直接赴診所進行新冠肺炎篩檢，而到目前為止，已入境選手的篩檢結果都呈現陰性。

但即使球團已先做了第一層把關，韓職不敢大意，聽從專家建議，今天發信給球團，要求近期入境的洋將進行兩周的自主隔離，雖不是強制，但「強烈建議」。

至於球團是否會執行，目前都還在進行內部討論，因洋將一但進行隔離，調整狀況和球隊的備戰都將受到影響。韓職在24日開會後決議，新球季最快4月20日開打，而各球團間自4月7日起就能開始進行練習賽。