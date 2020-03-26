春季聯賽／林銘謙優質先發 興富發保持不敗之身

台北興富發隊投手林銘謙，今天在全國成棒甲組春季聯賽對新北市之戰，先發7.1局被揮出六支安打、失三分，以優質內容奪勝，興富發終場7：4贏球，開賽四天保持不敗之身，戰績3勝1和。

林銘謙投完前七局只被三安，讓新北市一路掛零，八局下被攻下三分，蔡子凡中繼1/3局失一分，林健傑守住最後1.1局未失分。

興富發面對新北市先發投手俎品辰，前五局只有一支安打，有四局三上三下，六局上靠三支安打，加上新北市一次內野失誤，把握機會攻下三分奠定勝基。

興富發六到八局火力全開，一共出現十支安打、攻下七分，俎品辰先發六局，被揮出五支安打，失四分有兩分自責，優質表現仍吞敗。

今天同樣在花蓮進行的另外三場比賽，台電10 : 4勝合庫、航空城9：1勝綺麗珊瑚，台南市對安永鮮物之戰，打到五局下無人出局 一、二壘有人，因雨保留比賽，南市暫以3：1領先。