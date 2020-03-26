春季聯賽／范孟傑砲轟王政浩 台電勝合庫奪3連勝

全國成棒甲組春季聯賽開打第四天，兩支傳統勁旅台電、合庫首次對決，台電指定打者范孟傑首局開轟，從合庫先發投手王政浩的手中轟出三分砲，拉大比數穩定軍心，台電終場10：4獲勝，開賽三連勝。

台電一局下展開首波攻勢，開路先鋒蔡智榆揮出二壘打，再靠陳偉志安打攻下全場第一分，拉著李育全安打，范孟傑追加三分全壘打，這半局攻下四分，一路領先到比賽結束。

台電面對合庫七名投手，全場揮出18支安打，李育全、廖俊凱、戴如量都有三安，范孟傑連兩打席安打後退場，包辦三分打點。

合庫出現11支安打，包括吳松勳八局上陽春砲，但投手群壓不住台電打線，七人有五人失分，仍以六分之差落敗；王政浩只投一局，被揮出五支安打，失四分吞敗，合庫吞下二連敗。

台電四名投手上陣，先發投手朱添明投3.2局，被揮出六支安打、失一分，第二任謝柏賢投2.2局，被揮出兩支安打、失一分奪勝。