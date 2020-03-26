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中職／蘇智傑砲轟霸能 獅隊2分差擊敗猿隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
蘇智傑在首局就砲轟猿隊洋投霸能。 圖／聯合報系資料照片
蘇智傑在首局就砲轟猿隊洋投霸能。 圖／聯合報系資料照片

因應中職新球季延後至4月11日開打，各隊在官辦熱身賽結束後仍安排自辦熱身賽維持手感，統一獅隊今天在台南棒球場對上樂天桃猿隊，蘇智傑在首局就砲轟洋投霸能，全隊共揮出14支安打，終場以7：5勝出。

面對猿隊先發投手霸能，獅隊在1局下由林安可揮出二壘打開啟攻勢，蘇智傑接著轟出直擊中外野記分板的2分全壘打，助獅隊先馳得點。

猿隊在2局上靠著連4支安打追回1分，但獅隊洋投費爾本及時回穩，在滿壘的狀況下連抓3個出局數化解危機，替球隊守住領先優勢。

獅隊打線在4局下又有攻勢，江亮緯選到保送上壘，唐肇廷、陳傑憲連續安打送回1分，壘上跑者還靠投手犯規攻占二、三壘，林靖凱補上安打送回2分打點，獅隊將比數改寫為5：1。

費爾本投到5局上保送猿隊首名打者後退場，林其緯接手也有狀況，讓猿隊靠高飛犧牲打和連續安打追回分數，比數形成2分差，雙方之後都還有分數進帳，但終場仍由獅隊以2分差贏球。

此戰費爾本共投4局，被敲出7支安打，失1分，用83球；霸能則是先發5局，被掃出11支安打（1轟），失6分。

蘇智傑 統一獅

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