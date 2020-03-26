中職二軍／許基宏中斷連5場開轟 兄弟收6連勝
中職二軍例行賽，中信兄弟二軍今天單場僅敲1轟，但狂掃19支安打，兩度灌大局逆轉局面，終場以15：9擊敗統一隊二軍，開季至今6戰全勝。
兄弟二軍今天推林丞軒先發，但僅投1.1局失5分，兄弟打完前2局以1：5落後。但打線在4局下突破獅隊先發投手洪心騏，單局猛攻7分超前比數，5局下再添6分進帳，連兩局搶分奠定勝基。
兄弟全場揮出19支安打，先發打線除了第9棒黃稚峰外，至少都有雙安表現，其中王勝偉單場5支3，包括1發全壘打，貢獻4分打點，擔任第5棒的曾頌恩則是3安3打點。
今年二軍例行賽已累積6發全壘打的許基宏，今天兩打數都揮出安打，另獲得3次四壞球保送上壘，跑回3分，中斷開季連5場開轟。
至於獅隊二軍全場敲13支安打，包括2發全壘打，林勝傑揮出一發3分砲，單場雙安4打點；陳重廷也開轟，繳出4安2打點表現。
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