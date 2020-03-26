中職／把台南穿上身 獅隊假日球衣2480元

記者出身的林世民轉職運動經紀，才發現記者的經歷運用在爭取球員經紀約時，確實是有優勢。 林世民引用一位新聞前輩的話，「你跑新聞的態度不是做給長官看的，而是做給大家看的。」 他很幸慶自己的採訪態度能

2020-03-26 13:28