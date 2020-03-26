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中職／把台南穿上身 獅隊假日球衣2480元
統一獅隊年度主題口號「TEAM LIONS（挺萊恩）」，同時推出球隊首款屬地主場球衣「台南假日球衣」，融合台南地名、經典條紋、年度主視覺，每套售價2480元，相關商品明天中午開放網路線上訂購。
這些商品包括台南假日版球衣、主題球帽、托特袋、球帽零錢包、應援毛巾、金屬鑰匙圈、紀念球、球棒原子筆、護腕，明天中午12點在網路商城開始販售，球迷可上獅隊官方購物商城https://reurl.cc/8lQZ4y了解詳情。
獅隊購物商城推出滿額消費送好禮活動，好康如下：
一、單筆消費結帳後金額滿500元，贈萊恩遊明信片一組（六張），不累計贈送，送完為止。
二、單筆消費結帳後金額滿2000元，加贈台南主場限定贈禮「TAINAN球棒原子筆」一支，不累計贈送，送完為止。
三、單筆品項至少需含一項TEAM LIONS系列商品。
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