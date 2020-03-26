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日職／避免感染 西武隊禁止隊職員外出、外食
受新冠肺炎疫情影響，日本職棒新球季再延後，原本在進行中的練習賽已暫停，各隊也加強警戒，西武隊今天在練習前也向全隊球員、球團人員下達「禁止外出和外食」的規範。
日職新球季因新冠肺炎疫情延後開幕，原本期望延至4月10日開打，但疫情還未受控制，日職召集12球團代表開會後，決議將開幕日再延後，目標4月24日開季。
隨著開幕日延後，3月20日起增加的74場練習賽也暫停，等4月中再繼續打，避免球員過度勞累，各隊也有因應策略，日職巨人隊今天就宣布讓一軍球員「暫時解散」自主訓練，4月5日再集合。
西武隊則是為避免球員感染，球團本部長飯田光男在今天練球前向全隊說明，這段期間禁止隊職員外出及在外用餐，要求全隊自我約束。
若日職出現有球員確診新冠肺炎，新球季開打時程預計又會再受影響，全聯盟都不敢大意。今天就已傳出阪神隊投手藤浪晉太郎出現疑似感染的症狀，二軍春訓立刻暫停，全隊在宿舍隔離一周。
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