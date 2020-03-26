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中職／猿隊推出布口罩 球員造型讓球迷挑選
樂天桃猿隊今天宣布推出布口罩，第一波主打「桃猿男兒」版造型口罩，材質為聚脂纖維，並在台灣製造，有助造型穿搭、保暖或防髒。
猿隊指出，抗霾布織口罩同步登場，濾材使用疏水性奈米纖維堆疊織成，不依賴靜電，具優秀的防潑水能力，可耐受重複水洗達200次。
「桃猿男兒」布口罩4月10日到13日在樂天市場接受預購，預計29日起陸續出貨，抗霾布織口罩首波200個，4月10日也在樂天市場上架，預計13日起出貨。
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