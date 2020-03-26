日職／藤浪嗅不出紅酒味道 二軍包括呂彥青都隔離

阪神隊投手藤浪晉太郎嗅覺異常，向球團反應「感覺不到咖啡、紅酒的味道」，日本媒體報導，這位25歲好手疑似感染新冠肺炎；阪神球團本部長谷本修今天宣布，二軍所有球員暫停春訓，全隊採檢不管陰性、陽性，都待在宿舍隔離一周。

藤浪前天報告球團，嗅覺好像有問題，自己到醫院進行過敏檢查，昨天換另一家醫院再檢，醫師建議他做PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測。

阪神不只藤浪疑似感病，另外兩名二軍球員也出現嗅覺、味覺異常狀況，有人喝不出味噌湯的味道，也一起到醫院檢查。

谷本修表示，已向聯盟報告隊上情況，會慎重面對此事。

藤浪2013年展開一軍生涯，過去七個球季出賽128場（127場先發），戰績50勝40敗、防禦率3.25，去年只出賽一場，先發4.2局未有勝敗。

旅日投手呂彥青效力阪神，和其他隊友一樣，也停止練球、在宿舍自主隔離一周，身體沒有問題。