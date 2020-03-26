大專聯賽／4強決賽周末開戰 僅開放50人親友團進場

大專棒球聯賽4強決賽將在本周末登場，在新北市三重棒球場進行，將由挑戰3連霸的文化大學與嘉義大學、國立體大、開南大學角逐冠軍王座，但受新冠肺炎疫情影響，各校僅開放50人親友團進場觀賽。

大專棒球聯賽複賽已在上周落幕，決定4強球隊。文化大學以複賽第一之姿晉級，將挑戰隊史第二度3連霸；嘉義大學睽違12年挺進4強，放眼隊史首冠；國立體大則是相隔4年再闖決賽；開南大學連4年晉級、力拚第2冠。

4強決賽本周末移師三重棒球場進行，28日4強賽由文化大學對開南大學、嘉義大學對上國立體大，決定冠軍戰門票。29日下午1點進行季軍戰，晚間5點上演冠軍爭霸戰。兩天的決賽將透過FOX體育台及SSUtv進行直播。

因新冠肺炎疫情持續延燒，決賽也將閉門進行，僅開放4強球隊各50名親友團進場，並在明天中午前向大專體總繳交名單。當日進場親友團需攜帶身分證、健保卡或具身分證字號的相關證件備查，並採梅花座，彼此間隔至少1公尺。

大專體總也針對球場進加強清潔，開賽前球場內全面清潔，參賽隊伍所使用的空間，包括球員休息室、球員席、熱身空間、比賽區域及練習用球等，都將在每場賽事結束後進行消毒清潔。