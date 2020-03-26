專訪／記者出身有優勢 林世民教球員如何當球星

記者出身的林世民轉職運動經紀，才發現記者的經歷運用在爭取球員經紀約時，確實是有優勢。

林世民引用一位新聞前輩的話，「你跑新聞的態度不是做給長官看的，而是做給大家看的。」 他很幸慶自己的採訪態度能在球團與球員間獲得好評，也建立了人脈，轉換工作跑道後，成為球團與球員之間的溝通橋梁。現在面對新的挑戰，他也歸功於過去在採訪工作累積的磨練，面對長官的嚴格要求，逐漸轉化成抗壓力，「以前總覺得工作壓力好大，到了下午的報稿單時間就很焦慮，如今回想起來，這些都轉成承擔壓力的能耐。」

只是要踏出第一步的過程並不容易，林世民說，「我對改變職棒現況是有期待，有一些想法也獲得球員的認同，以前在採訪過程中，還是會和球員聊一些制度面的想法，彼此有些共識與默契，當我決定轉換身份時，也有球員認同我提出的想法。」不過，他也坦言，剛開始推行時，球員也擔心經紀人制度在中職真的行得通嗎？

因採訪而熟識，詹智堯是林世民第一個簽下的球員。 聯合報系資料照

被問到第一個簽約的球員，林世民說是桃猿的詹智堯，「我們因為採訪關係而熟識，他是個很有想法卻很低調的球員，對於我提出的規畫是認同的，初期也會質疑真的可行嗎？經過幾次溝通之後，就決定合作。」

現在秉初旗下的職棒球員已超過五十人，包括今年要挑戰中職最高薪的林益全、藍寅倫、林承飛、蘇智傑、陳傑憲與張志豪等，林世民表示，每一張合約背後代表的是一份信仼，經紀人與球員的關係就是力求雙贏，大家都能賺錢，這個環境才會變好，期待能當成一輩子的事業，前提就是彼此要有充份的信任感。

秉初運動經紀公司目前旗下的職棒球員已超過五十人，包括今年要挑戰中職最高薪的林益全。 聯合報系資料照

教育球員「包裝」概念 打造球星價值

轉行運動經紀，林世民期待能透過正面的循環，藉由幫助球員增加待遇，進而讓整個職棒環境健全，在實現理想的過程，第一步就是先把球員打造成球星，從談吐與外在打扮去強化球星形象。

在採訪生涯中，林世民曾到美國與日本職棒採訪，感受到職棒球星的價值，「他們在賽後接受訪問，一定會把自己打扮得光鮮得體，不會隨便套件衣服就走出來。」

相較之下，台灣球員對包裝自己是缺乏概念，他說，會看到明明是球隊大牌選手，卻不重視穿著，隨便穿就跑去超商買東西，完全沒有球星的架勢，這些不優的形象都會出現在球迷面前。

統一獅陳傑憲(左)加入中職後因酷似藝人吳奇隆，本來就充滿星味，讓秉初運動經紀更有施力點。 圖／林世民提供

林世民說，「我們會建議球員穿對衣著的重要性，先讓他們感受這樣的改變是有好處，讓他們從中去做對的事，並不是要他們刻意穿西裝去沙灘跑步，至少不要胡亂穿，這些都得慢慢去教他們，現在也看到了改變。」

他也坦言，經紀人的工作，說白了就是職棒球員的管家，很多事都得幫他們搞定， 尤其是很多球員從小到大只專注在棒球上面，生活的能力也不好，但還是要鼓勵他們多嘗試，相信這些學習經驗，將來都有可能派上用場。