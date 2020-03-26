專訪／媒體轉職運動經紀人 林世民想突破「中職賣身契」

說起經紀人與職業球員的關係，大家很容易想到電影「征服情海」的金句「Show me the money！」，飾演經紀人的阿湯哥與小古巴．古丁扮演的二線美式足球球員羅德，製造雙贏的勵志故事，這樣的關係來到中華職棒，會有同樣的驚喜情節嗎？從媒體記者轉職運動經紀人的林世民，認為現階段有待克服的關卡不少。

2006年進入職棒雜誌開啟媒體人身分的林世民，後來轉戰平面媒體主跑棒球路線，但在2013年10月提出留職停薪，並在2014年6月以秉持初心成立「秉初運動經紀公司」，他說：「採訪職棒將近十年，覺得媒體生態與想像中有落差，而且採訪的中華職棒整體環境仍不夠健全，做記者工作時怎麼批評，聯盟與球團不見得採納，要不就是縮一下，又恢復原樣，不痛不癢的，心中一直很想為改善這個環境做一些事。」

而當時促成林世民毅然辭掉報社工作，投入全新運動經紀事業的關鍵，「因為家人突然出現未預期的狀況，頓時深覺應該把握當下，做自己想做的事。」

儘管時常被同業前輩責罵「想太多」，林世民還是堅持轉職喜歡的運動經紀，「剛開始很辛苦啦，因為當時中職本土球員並沒有找經紀人，有的就是旅外球員回來打中職，延續之前的經紀關係，對我們與未出國打球的球員都是全新的嘗試。」

運動經紀人林世民（左）與旗下中信兄弟球員張志豪（右）是今年唯一提出薪資仲裁，後來與球團達成協議而撤銷。 圖／林世民提供

即使球員想嘗試，但要承攬中職經紀業務仍有難以突破的大考驗，林世民說：「就是中職現有的不定存續期限合約，說白一點，球員簽的就是賣身契，所有的權利都是屬於球團，球員完全沒有主動權，經紀人能做的是與球團多溝通，開拓商機，共享球員的經紀權。」

Show me the money！ 談薪是年度任務

在中職現有制度下，經紀人能發揮的空間真的不多，談薪水是年度任務，林世民表示，如果依照聯盟的制式合約，真的沒有什麼好談的，明年的薪水就是依照今年的表現，酌予增減，意思就是球團想加多少或是想扣多少都是隨他們，連談都不必談了。

「幸好中職球團在這幾年對制式合約的態度已有改變，也不是都這麼強硬，大家還有一些溝通的空間。」林世民現在常掛在嘴上的口頭禪是「溝通」，只要多溝通，就有改變的機會。

林世民在談薪過程不想漫天喊價，「我們會整理出球員很多的進階數據提供球團參考，證明不是亂喊價，而是有憑有據，期待能爭取到合理的身價。」他也常告訴球員，「我們要爭的是在應拿的薪水之外，再多一點保障，畢竟球員是勞方，運動生命短暫，自然要多一些保障。」

陳子豪創下中職史上贏得仲裁首例，背後推手就是林世民。 聯合報系資料照片

林世民也試著衝撞現有制度，像是中信兄弟外野手陳子豪在去年3月提出薪資仲裁，最終在6月贏得仲裁，創下中職史上首例；林世民說：「仲裁結果就是月薪多了兩萬元，召開仲裁庭時，出席委員並不了解為何要為了一個月多兩萬元打仲裁庭，但這就是我們想要爭取的球員價值。」

運動經紀無完善證照制度 這行沒想像中好賺

想要突破職棒現況才加入運動經紀行列，林世民沒想到這個行業也混亂，「不像國外有完善的證照制度，有些只會以好聽話術去拉籠選手，感覺整體的環境可以再進步。」

經紀人制度在國外早已行之有年，且有嚴格規定，必須取得球員工會的認證，讓球員可以依照各自需求選擇適合的專業經紀代表，但這個新興行業來到中職，卻是陷入混亂，目前球員工會希望能擴大市場，吸引更多人投入，雖然有資格審查制度，仍然沒有完全步上正軌。

運動經紀林世民（左）與旗下統一獅球員蘇智傑。 圖／林世民提供

他說，目前至少有二十家潛在競爭的經紀公司，有的是個人掮客，有的很會話術，都是考驗著選手的判斷能力，找到適合的經紀代表。

經紀市場看似繁榮，林世民也點出沒有想像中那麼好賺，以中職球員在2016年薪資結構來看，平均月薪是15.2萬元，以經紀抽佣5%來算，針對每位球員在每個月是收7600元，但中職球員有三分之一的月薪不到7萬元，秉初的抽佣原則是月薪十萬元以下是不收，潛在客戶頂多一百人，其中可接觸的大約60人，以這些數字來換算，要打平一間公司的開銷，得簽多少位月薪至少十萬的球員才夠。

勸退球員才是真功夫

在辛苦運作過程中，林世民投入最多時間的對象，反倒是想要提前挑戰職棒的高中球員，「有時並不是要遊說他們勇於挑戰夢想，而是勸退，因為很多球員並不適合進入職棒，得讓他們清楚了解現況有那些考驗。」

很多高中球員與家長都覺得打職棒很好，卻從未仔細想過可能會碰到那些問題，林世民說：「這是人生大事，身為經紀人不能以賺錢為目的，要讓他們知道進入職棒得面對心態調整、適應環境等衝擊，不是眼前打得好到了職棒也會好，重點是準備好了嗎？」

想要提前挑戰職棒的高中球員很多，但林世民不全盤接收，反而會花最多時間勸退不適合的球員。 記者蘇志畬／攝影

深入接觸球員後，林世民認為，「他們的社會歷練不多，也很容易聽信別人。」經紀人上門說幾句好話，球員就心動了，有的可能合約內容都沒看仔細就簽名了。

林世民建議球員挑選經紀人時，最好多問多比較，並且能找專業人士看過合約，找出其中可能的陷阱，才能保障自身的權益。