棒球／六搶一最快11月登場？中職：需考慮中職賽季

2020東京奧運延後一年登場，跟著牽動一連串賽事，棒球六搶一奧運資格賽傳出將於今年11月到明年1月之間舉辦，身為主辦方的中華職棒尚未獲得正式消息，但認為賽程安排應由中職出面，與國際棒壘球總會棒壘球總會（WBSC）協調，也需考慮中職賽程至少會進行到11月中旬。

原本將於4月初登場的六搶一資格賽，因新冠肺炎疫情延燒，先前已宣布延後到6月17日，如今隨著東奧確定延後一年舉辦，遭遇二度延期；這場奧運門票爭奪戰將於何時登場？棒協秘書長林宗成昨晚受訪表示，WBSC的初步計畫是在11、12月舉辦，最晚則為明年1月，就要確定最後一張奧運門票誰屬。

中職祕書長馮勝賢對此表示，目前尚未收到國際棒總的消息，但認為何時要打，應該先與中職協調。

馮勝賢指出，中職身為主辦方，且有賽季的問題需要考慮，理應由中職出面負責賽程協調，「現在看起來，球季至少要打到11月15日，我們會提出不要在球季進行中舉辦六搶一。」

六搶一資格賽不管在4月或6月舉行，中華隊都幾乎篤定不可能獲得旅外球員助拳，如今隨著賽程「大遷徙」，預計在球季結束後登場，也可望重新考慮徵召旅日、旅美球員，為中華隊戰力加分。

馮勝賢表示，中職尚未確定今年11月到明年1月這個消息是否正確，確定後才能評估，「但邏輯上來說，只要不在是球季中打，應該都是有利的。」