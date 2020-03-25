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中職／緯來回應兄弟 從未砍過電視權利金
中信兄弟隊領隊劉志威今天透露，緯來體育台想砍電視轉播權利金，今年不確定能透過緯來觀看兄弟比賽，緯來體育台台長文大培說：「沒砍過價錢，比起去年還漲了10%左右。」
文大培表示，去年權利金比起前年，就已經漲了1/3，兄弟提出的條件是彭政閔退休，對方今年沒說理由，仍要求漲30%，儘管收視率下降，緯來還是決定漲10%。
兄弟比賽去年收視率比起前年，4歲以上從0.362降到0.360，15歲到40歲從0.300降到0.292，文大培認為，兄弟今年沒有理由漲30%，雙方目前還在協商中。
他說：「觀眾、球迷聽到砍價的說法，都覺得緯來不厚道，我們一直沒有砍價。」
針對緯來今年可能看不到兄弟比賽的說法，文大培強調，緯來有優先續約權，若有別的單位出價更高，也要讓緯來知道，緯來願意評估。
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